BM Genel Sekreteri'nden Anma Töreni - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri'nden Anma Töreni

08.06.2026 19:11
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Guterres, 2022'de görevde ölen 136 BM personelini anarak Gazze'de kayıpların yüksekliğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yıl 80'i Gazze'de olmak üzere 136 BM personelinin görevi başında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Guterres, 2025'te görevi başında hayatını kaybeden BM çalışanları için düzenlenen anma töreninde konuştu.

"Bugün, geçen yıl görev başında hayatını kaybeden 136 BM personelini anıyoruz." diyen Guterres, bunların 97'sinin kadın ve erkek sivil personel, 39'unun da üniformalı barış gücü mensubu olduğu bilgisini paylaştı.

Guterres, 32 farklı ülkeden gelen, hayatını kaybeden BM personelinin 80'inin ise Gazze'de BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansında (UNRWA) görev yaptığına dikkati çekti.

Gazze'de öldürülen BM çalışanlarının, BM tarihindeki çatışma veya felaketlerde öldürülenlerden daha fazla olduğuna işaret eden Genel Sekreter, "Bazıları evlerinde veya sığındıkları yerlerde ailelerinin yanında öldü. Diğerleri ise ofislerde, sığınaklarda ve hizmet ettikleri topluluklarda görevlerini yerine getirirken öldürüldü." ifadesini kullandı.

Guterres, "Bu trajediler, hepimizi derinden etkiliyor ve tüm dünyanın da vicdanını sarsmalıdır." diyerek, BM personeli, barış gücü mensupları ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların, uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.???????

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri'nden Anma Töreni - Son Dakika

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