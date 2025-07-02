BM Haiti'deki Çete Şiddetine Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM Haiti'deki Çete Şiddetine Dikkat Çekti

02.07.2025 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Haiti'deki çete şiddetinin devlet otoritesini tehdit ettiğini ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini uyardı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'de çete şiddetinin kamu ve özel yaşamın her yönünü etkilediğini belirterek, ülkede devlet otoritesinin tamamen yıkılma riskine karşı uyardı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Haiti'deki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Haiti'ye ocak ayında yaptığı son ziyaretten bu yana devlet otoritesinin ve hukukun üstünlüğünün keskin şekilde aşındığını gördüğünü ifade etti.

Jenca, "Vahşi çete şiddeti kamu ve özel yaşamın her yönünü etkiliyor." uyarısında bulundu.

Başkent Port-au- Prince'in ise derin bir dönüşüm yaşadığına dikkati çeken Jenca, "Başkent, fiilen çeteler tarafından felç edilmiş ve Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı'na yapılan uluslararası ticari uçuşların askıya alınması nedeniyle izole edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Jenca, çetelerin nüfuzunu artırmaya devam ettiğini belirterek, "Uluslararası toplum eylemlerini artırmazsa, başkentteki devlet varlığının tamamen çökmesi çok gerçek bir senaryo haline gelebilir." uyarısını yaptı.

Siyasi alanda kalıcı ilerlemenin ancak güvenlik ortamının iyileştirilmesiyle mümkün olacağını belirten Jenca, silahlı çeteler tarafından topluluklara karşı işlenen şiddetin vahşeti ve boyutunun, ülkeyi daha da derin bir acı ve travmaya sürüklediğine işaret etti.

Jenca, "Bu kritik anda Haiti'ye sırtımızı dönemeyiz. Şimdi harekete geçmeliyiz. Şu anda elimizdeki seçenekler, devlet varlığının tamamen çökmesi halinde karşılaşacağımız senaryolara kıyasla çok daha az maliyetli ve karmaşık olacaktır. Kaybedecek tek bir an bile yok." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Politika, Güvenlik, Prince, Güncel, Haiti, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Haiti'deki Çete Şiddetine Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Kuzey Irak’ta kritik temaslar MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
Kayınpeder, gelinini silahla vurarak öldürdü Kayınpeder, gelinini silahla vurarak öldürdü
Tayland’da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı Tayland'da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko’ya veda etti Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya veda etti
Staj için gittiği yerde şok yaşadı Şirketin isteği çileden çıkarır Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

17:16
Aras Kargo’nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
17:09
Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
15:21
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor
İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
07:56
Erdoğan, Yerlikaya’nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı Açıklama var
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
07:23
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
02:53
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
01:06
CHP’nin Saraçhane mitingi olaylı geçti Cumhurbaşkanı’na hakaret eden 42 kişi gözaltında
CHP'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 42 kişi gözaltında
00:03
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel’in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel'in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
00:00
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
23:41
CHP’nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
23:41
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
23:34
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
22:48
Staj için gittiği yerde şok yaşadı Şirketin isteği çileden çıkarır
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 18:21:20. #7.13#
SON DAKİKA: BM Haiti'deki Çete Şiddetine Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.