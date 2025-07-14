BM, Hudeyde Misyonunu 6.5 Ay Uzattı - Son Dakika
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BM, Hudeyde Misyonunu 6.5 Ay Uzattı

14.07.2025 18:46
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BMGK, UNMHA'nın görev süresini 28 Ocak 2026'ya kadar uzattı. ABD ise misyonun sonlandırılmasını istiyor.

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2019 yılında kurulan ve her yıl görev süresi uzatılan BM Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) geleceğini tartışmaya açtı.

15 üyeli BMGK'da UMHA'nın görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu.

İngiltere tarafından hazırlanan ve 1 yılın aksine UNMHA'nın görev süresinin 6.5 ay daha uzatılması talep edilen karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, UNMHA'nın görev süresinin 28 Ocak 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi.

Hudeyde Anlaşması'nı ve ateşkesi desteklemeye katkı sağlayan UMHA'nın "görev süresinin gelecekteki uygulanabilirliğinin ve sonlandırılmasının da dahil olduğu tüm seçenek yelpazesini gözden geçirme niyetinin" yer aldığı kararda, BM Genel Sekreteri'nden misyonun etkisini gözden geçirecek bir inceleme yapması talep edildi.

Kararın kabul edilmesinin ardından açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, BM'nin Yemen'deki misyonları arasında daha fazla etkinlik, tutarlılık ve eşgüdüm sağlanmasına yönelik fırsatları belirlemek amacıyla yürüttüğü gözden geçirme sürecine yakından katılım sağlayacaklarını söyledi.

Woodward, UNMHA'nın gelecekteki uygulanabilirliği ve sonlandırılması da dahil olmak üzere, BM'nin Hudeyde'deki faaliyetlerine ilişkin tüm seçeneklerin değerlendirilmesi konusunda tartışmalara öncülük edeceklerini ifade etti.

ABD misyonun sonlandırılmasını istiyor

ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili John Kelley ise, "ABD, UNMHA'nın artık sonlandırılması gerektiğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang da Hudeyde bölgesinde istikrarın korunması açısından misyonun çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürülmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Geng, Hudeyde bölgesinin sık sık hava saldırılarına maruz kaldığını ve bunun misyonun güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirterek, "Yemen'in egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli, misyonun güvenliği ve emniyeti mutlaka sağlanmalıdır." vurgusunu yaptı.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmış, anlaşmasının uygulanmasını desteklemek için 2019 yılında UNMHA kurulmuştu.

UNMHA'nın görev süresi her yıl rutin olarak uzatılmıştı.

Kaynak: AA

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