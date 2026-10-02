BM İnsan Hakları Komiseri Türk, Ukrayna'da ilk 8 ayda 15 bin 280 sivil kaybı bildirdi - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Komiseri Türk, Ukrayna'da ilk 8 ayda 15 bin 280 sivil kaybı bildirdi

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Ukrayna oturumunda konuştu. Türk, bu yılın ilk 8 ayında 15 bin 280 sivilin öldüğünü veya yaralandığını teyit ettiklerini, savaşın insan hakları felaketi olduğunu ve BM Şartı ile uluslararası hukuk çerçevesinde acil eylem gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı bitirmek için BM Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde acil eyleme geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. Oturumu kapsamında Ukrayna ile ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın büyüyerek devam ettiğini söyleyen Türk, bu savaşın, sivillere tarifsiz acılar yaşatan ve tüm bölgede çok daha büyük bir felaketi tetikleme riski taşıyan bir insan hakları felaketi olduğuna işaret etti.

Türk, "Bu savaşı sona erdirmek için BM Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde acil eyleme geçilmesi gerekiyor." dedi.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin devam eden savaşa ilişkin yayımladığı rapora işaret eden Türk, "Yakın zamanda hazırladığımız rapor, sivillere ve savaş esirlerine yönelik şok edici boyutlarda cinsel şiddet vakaları tespit etti. Ofisim tarafından belgelenen binden fazla vakanın yüzde 89'u Rus makamlarına, yüzde 11'i ise Ukrayna tarafına atfedildi." diye konuştu.

"Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 15 bin 280 sivilin öldüğünü veya yaralandığını teyit ettik"

Türk, Ukrayna genelinde insanların sürekli bir korku ve endişe içinde yaşadığını vurgulayarak, "Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 15 bin 280 sivilin öldüğünü veya yaralandığını teyit ettik. Bu, 34 hafta boyunca haftada ortalama 400'den fazla kişiye tekabül ediyor. Bu sayı, 2025'in aynı dönemindekinden yüzde 55 daha fazla." ifadelerini kullandı.

Türk, Rusya'daki sivil kayıpların sayısında da artış olduğunun bildirildiğini kaydederek, Rus yetkililerin, 20 Eylül gecesi Moskova'ya yönelik büyük çaplı bir füze ve insansız hava aracı saldırısında 3 kişinin öldüğünü ve 41 kişinin yaralandığını açıkladığını ancak erişim izinleri olmadığı için bunu doğrulayamadıklarına değindi.

Savaşın sona erdirilmesi için müzakerelere yönelik ivmeyi yeniden kazanmanın hayati önem taşıdığını belirten Türk, bu sürecin, çatışmaların siviller üzerindeki etkisini azaltabilecek ve insan hakları temelinde şekillenecek güven artırıcı önlemleri gerektirdiğine vurgu yaptı.

Kaynak: AA
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