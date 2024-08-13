BM İnsan Hakları Ofisi Yemen'deki Husi Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Ofisi Yemen'deki Husi Saldırısını Kınadı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yemen'de Husilerin BM İnsan Hakları Ofisi'ni basmasını kınayarak, gözaltında olan tüm BM personelinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

13.08.2024 19:29
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yemen'de Husilerin BM İnsan Hakları Ofisi'ni basmasını şiddetle kınarken, gözaltında olan tüm BM personelinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Türk, Yemen'de BM İnsan Hakları Ofisi'nin Husiler tarafından basılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Sana'daki ofisin Husi yetkilileri tarafından basılmasını şiddetle kınıyorum ve Yemen'de gözaltına alınan tüm BM personelinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineliyorum." ifadelerini kullanan Türk, bir BM ofisine izinsiz girmenin, belgelere ve eşyalara zorla el koymanın, BM'nin Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Sözleşmesi ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtti.

Türk, "Husi güçleri derhal binayı terk etmeli, tüm mal varlıkları ve kişisel eşyaları iade etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Husilerin haziranda BM İnsan Hakları Ofisi'nin 6 çalışanı dahil 13 BM personeli ile 50'den fazla sivil toplum kuruluşu çalışanı ve bir elçilik personelini gözaltına aldığını hatırlatan Türk, daha önce de 2 BM İnsan Hakları Ofisi personelinin gözaltına alındığını ve bunların kimseyle görüşmelerine izin verilmediğini kaydetti.

Türk, BM çalışanlarının Yemen halkına hizmet dışında herhangi bir faaliyette bulunmadığına vurgu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Ofisi Yemen'deki Husi Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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