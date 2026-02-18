BM, İsrail'in Batı Şeria'daki toprak kayıt sürecini kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararını şiddetle kınadı.

Komite, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uygulamaya koyduğu yeni karar için yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Bürosu, işgalci güç İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak kayıt işlemlerine yeniden başlama kararını ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki sayısız diğer yasa dışı politika ve uygulamayı şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in bu tür yasa dışı kararlarının, Filistinli toprak sahiplerinin daha fazla mülksüzleştirilmesi anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, bu eylemlerin, uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını ihlal eden ciddi bir tırmanışı oluşturduğu ve kınanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in bu sözde idari önlemlerinin işgal altındaki Filistin topraklarının fiili ilhak amacı taşıdığı kaydedilerek, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının yasal statüsünü, demografik yapısını değiştirme politikalarının hiçbir yasal geçerliliği olmadığının altı çizildi.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.???????

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C Bölgesi'nde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi" hedefleniyor.