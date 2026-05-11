BM: İsrail'in Lübnan Saldırılarında 87 Ölü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu, hafta sonu toplam 87 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Hafta sonu Lübnan'da yoğun askeri faaliyetlerin sürdüğünü belirten Haq, İsrail'in saldırıları sonucu ülkedeki insani durumun "kötüleşmeye devam ettiğini" söyledi.

Haq, "Sadece son 24 saatte 100'den fazla saldırı rapor edilirken, hafta sonu 87 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığının raporlarını aktaran Haq, Lübnan'da çatışmaların tırmanmasından bu yana en az 2 bin 846 kişinin öldüğünü ve 8 bin 693 kişinin yaralandığını kaydetti.

Haq, "Bugün Halk Sağlığı Bakanlığı, bölgedeki sağlık tesislerini hedef alan hava saldırılarında, İslami Sağlık Komitesine bağlı 2 sağlık görevlisinin öldüğünü ve diğerlerinin yaralandığını bildirmiştir." ifadesini kullanarak, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana, İsrail tarafından sağlık hizmetlerine yönelik 108 ölüm ve 249 yaralanmayla sonuçlanan 158 saldırı rapor ettiğine işaret etti.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, Lübnan'ın güneyinde 3 hastane ve 41 adet birinci sınıf sağlık merkezinin kapalı kalmaya devam ettiği, diğer birçok sağlık merkezinin de kısmen hizmet verebildiği, daha önce sağlık hizmetleri durdurulan 6 doğum hastanesinin de hala kapalı olduğu bilgisini paylaştı.