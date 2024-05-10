BM, İsraillilerin ateşe vermesi sonucu Doğu Kudüs'teki merkezini kapatıyor

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GAZZE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsraillilerin bölgeyi defalarca ateşe vermesinin ardından Doğu Kudüs'teki merkezini kapatma kararı aldığını duyurdu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir haftadan kısa süre içinde ikincisi meydana gelen yangının, BM personelinin yerleşkede bulunduğu sırada gerçekleştiğini söyledi.

Lazzarini, personel arasında can kaybı olmadığını ancak yangının açık alanlarda geniş çaplı hasara yol açtığını belirtti.

BM yetkilisi, "bunun ölçüyü kaçıran bir gelişme olduğunu ve BM personelinin hayatının ciddi risk altında olduğunu" kaydetti.

Lazzarini ayrıca "İsrailli aşırılık yanlılarının" son iki aydır yerleşkenin önünde protesto gösterileri düzenlediğini hatırlattı. Göstericiler bu hafta BM personeline ve yerleşkedeki binalara taş atarken protestolar şiddete dönüştü.