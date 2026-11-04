BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin, CTP Genel Başkanı İncirli ile görüştü - Son Dakika
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BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin, CTP Genel Başkanı İncirli ile görüştü

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BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin, CTP Genel Başkanı İncirli ile görüştü
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CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'i partisinin genel merkezinde kabul etti. Görüşmede Holguin'e danışmanı ve beraberindekiler eşlik ederken CTP heyetinde Fikri Toros ile milletvekilleri yer aldı.

(ANKARA) - CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüştü.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bugün partisinin genel merkezinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'i kabul etti. Görüşmede, Holguin'e Danışmanı Patti Londoño, Kıdemli Siyasi İşler Sorumlusu Sherry Holbrook ve Siyasi İşler Görevlisi Obiageli Nwuba eşlik ederken CTP heyetinde ise Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Armağan Candan yer aldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin, CTP Genel Başkanı İncirli ile görüştü - Son Dakika
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