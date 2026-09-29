BM Komiseri Türk, Arakan'da en az 50 ölü veren saldırıyı kınadı, Malezya'ya çağrı yaptı - Son Dakika
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BM Komiseri Türk, Arakan'da en az 50 ölü veren saldırıyı kınadı, Malezya'ya çağrı yaptı

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Arakan'da Kyauktaw ilçesinde pazar yakınına düzenlenen hava saldırısını kınadı. Türk, saldırıda en az 50 kişinin öldüğü ve en az 58 kişinin yaralandığının bildirildiğini, Malezya'ya sınır dışı etme planını durdurma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar'da Arakan eyaletinde bir pazarın yakınlarına düzenlenen ve en az 50 kişinin ölümüne neden olan hava saldırılarını kınadı.

Türk, Myanmar ordusu tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Myanmar'ın kuzeybatısındaki Rakhine Eyaleti'nde bulunan bir pazara düzenlenen ve aralarında satıcılar, müşteriler, nakliye çalışanları ve diğer sivillerin bulunduğu en az 50 kişinin ölümüne neden olduğu bildirilen askeri hava saldırılarını kınıyorum." ifadelerini kullanan Türk, bu olayın, Şubat 2021'deki askeri darbenin ardından en ölümcül saldırılardan biri olduğunu belirtti.

Türk, ordunun dün öğle saatlerinde Kyauktaw ilçesini hedef aldığının bildirildiğini kaydederek, saldırıda en az 58 kişinin de yaralandığının bildirildiğini ve can kaybı sayısının artmasının beklendiğini vurguladı.

Saldırının 200'den fazla dükkanın bulunduğu pazarda ve sivillerin yoğun olduğu bir saatte gerçekleştiğini aktaran Türk, "Bu son saldırı, çatışmaların yürütülmesi sırasında uluslararası insancıl hukuka uyulması konusunda ciddi endişeler doğuruyor. Bu hukuk uyarınca, çatışan taraflar ayrım gözetme, orantılılık ve saldırı sırasında tedbir alma ilkelerine uymak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, saldırıların, ülke genelindeki sivillerin karşı karşıya olduğu vahim durumu gözler önüne serdiğine işaret ederek, Myanmar'ın yıllardır yoğun çatışmalar içinde olduğunu ve halkın yaygın insan hakları ihlallerine ve suistimallere maruz kaldığını belirtti.

Malezya'ya "Myanmar vatandaşlarını sınır dışı etme planını durdurma" çağrısı

Saldırının, Malezya'nın yaklaşık 5 bin Myanmar vatandaşını sınır dışı etme planını uygulamaya başlamasından sadece birkaç saat önce gerçekleştiğini vurgulayan Türk, Malezya makamlarına bu süreci derhal durdurma çağrısında bulundu.

Türk, "Can korkusuyla Myanmar'dan kaçan yüz binlerce insan korunmalı. Uluslararası hukuka uygun olarak yurt dışında sığınma ve koruma talep etme temel insan hakkı gereği gibi dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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