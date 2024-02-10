BM: Kuzey Kore'nin kitle imha silahları üretimini fonlamak için düzenlediği siber saldırılar soruşturuluyor - Son Dakika
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BM: Kuzey Kore'nin kitle imha silahları üretimini fonlamak için düzenlediği siber saldırılar soruşturuluyor

BM: Kuzey Kore\'nin kitle imha silahları üretimini fonlamak için düzenlediği siber saldırılar soruşturuluyor

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Kuzey Kore'nin 2017 ve 2023 yıllarında düzenlediği siber saldırıların kitle imha silahları üretimini finanse etmek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. BM Güvenlik Konseyi'nin soruşturma raporuna göre, Kuzey Kore, 58 siber saldırıdan 3 milyar dolar elde etti. Raporda ayrıca Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarına uymadığı ve nükleer silah üretimine devam ettiği belirtildi.

10.02.2024 12:17
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları üretimini fonlamak için 2017 ve 2023 yıllarında düzenlediği siber saldırıların soruşturulduğunu açıkladı.

Associated Press'in ulaştığı BM Güvenlik Konseyinin soruşturma raporunda, Kuzey Kore'nin, Temmuz 2017 ila Ocak 2023 arasında düzenlenen 58 siber saldırıdan 3 milyar dolar elde ettiği öne sürüldü.

Raporda, Kuzey Kore Dış İstihbarat Servisi Genel Keşif Bürosu ilişkili olduğu düşünülen Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının geniş hacimli siber saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarına uymadığı, nükleer envanter ve silahlar üretmeye devam ettiği vurgulanan rapor, Konseye sunuldu.

Raporda, füze yakıtı ve plütonyum üretimine ek olarak uranyum zenginleştirmesi yapılan Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi ve yeraltı nükleer deneme tesisi Punggye-ri'deki hareketliliğin sürdüğü kaydedildi.

ABD ve Güney Kore yetkililerinin açıklamalarına göre, Kuzey Kore, Punggye-ri'de tarihinin 7'nci, 2017'den beri ise ilk kez nükleer denemesini yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA

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