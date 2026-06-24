BM Libya'da Seçim Yasasında Uzlaşı Sağladı - Son Dakika
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BM Libya'da Seçim Yasasında Uzlaşı Sağladı

24.06.2026 22:59
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BM, Libya'da cumhurbaşkanlığı seçim yasası üzerinde taraflar arasında uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yasa konusunda taraflar arasında uzlaşı sağlandığını açıkladı.

BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta düzenlenen ve kamuoyunda "4+4 toplantısı" olarak bilinen dar kapsamlı istişarelerin dördüncü turunda katılımcıların cumhurbaşkanlığı seçim yasası üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu uzlaşının daha önce parlamento seçim yasası ve Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Yönetim Kurulunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin sağlanan mutabakatların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

BM Misyonu, görüşmelerde seçim sürecine ilişkin yol haritasının ilk iki aşaması kapsamında ele alınan konuların büyük bölümünde ilerleme kaydedildiğini ve seçim sürecinin tamamlanması için gerekli uzlaşıların sağlanmasına yaklaşıldığını bildirdi.

Tarafların, müzakerelerde elde edilen ilerlemeyi geliştirmek ve kalan konuları görüşmek üzere temmuz ayının ilk yarısında beşinci tur toplantıyı gerçekleştirme konusunda da anlaştığı aktarıldı.

Toplantıya Devlet Yüksek Konseyi adına Ali Abdülaziz ve Abdülcelil eş-Şavuş, Ulusal Birlik Hükümeti adına Başbakan Danışmanı Mustafa el-Mani ile İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi katıldı.

Temsilciler Meclisini ise milletvekilleri Adem Busahra ve Zayid Hediye temsil ederken, Libya'nın doğusundaki güçleri temsilen Abdurrahman el-Abbar ve eş-Şeybani Buhumud da görüşmelerde yer aldı.

BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh, 21 Ağustos 2025'te BM Güvenlik Konseyine sunduğu brifingde, Libya'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak teknik açıdan sağlam ve siyasi olarak kabul gören bir seçim çerçevesinin oluşturulmasını ve yeni bir birleşik hükümet kurulmasını öngören yol haritasını açıklamıştı.

Tetteh, 22 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine yaptığı sunumda ise ilk kez "4+4 toplantısı" mekanizmasını duyurmuş ve girişimin siyasi tıkanıklığın aşılması ile Libya kurumlarının yol haritasının ilk iki aşamasını hayata geçirmesini amaçladığını belirtmişti.

Bu mekanizma kapsamındaki ilk toplantı 29 Nisan'da İtalya'nın başkenti Rome'da yapılmış, katılımcılar Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun yeniden yapılandırılması konusunda uzlaşmış ve yeni komisyon başkanının, tarafsızlığı ve yeterliliğiyle tanınan yargı mensupları arasından belirlenmesi için Başsavcı Sıddık es-Sur'a tavsiyede bulunmuştu.

Libya'da halen, başkent Trablus merkezli ve Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisinin 2022 yılında görevlendirdiği ve merkezi Bingazi olan, Usame Hamad başkanlığındaki hükümet arasında siyasi bölünmüşlük devam ediyor.???????

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Libya'da Seçim Yasasında Uzlaşı Sağladı - Son Dakika

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