BM Libya Destek Misyonu, Libya'daki Diyaloğun Önemini Vurguladı - Son Dakika
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BM Libya Destek Misyonu, Libya'daki Diyaloğun Önemini Vurguladı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki aktif siyasi taraflar ve kurumların son zamanlarda uyguladığı 'tek taraflı icraatlar' konusundaki endişelerini dile getirerek, uzlaşmacı çözümlere ulaşmak için diyaloğun benimsenmesi çağrısında bulundu.

14.08.2024 20:47
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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki aktif siyasi taraflar ve kurumların son zamanlarda uyguladığı "tek taraflı icraatlar" konusundaki endişelerini dile getirerek, uzlaşmacı çözümlere ulaşmak için diyaloğun benimsenmesi çağrısında bulundu.

UNSMIL'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Ülkenin doğusunda, batısında ve güneyinde Libyalı aktif siyasi taraf ve kurumların son dönemdeki tek taraflı icraatlarının kaygıyla takip edildiği dile getirilen açıklamada, Libya'daki aktif siyasi taraflar ve kurumlara uzlaşmacı çözümlere ulaşmak için diyaloğu benimsemeleri çağrısı yapıldı.

Temsilciler Meclisi, yeterli çoğunluğu olmadan UBH'den güven oyunu çektiğini duyurmuştu

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) Sözcüsü Abdullah Buleyhık, TM'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, Meclisin dün düzenlediği oturumda, yürütme otoritesinin (Ulusal Birlik Hükümeti'nin) görev süresinin sona erdirilmesine ve ülkenin doğusundaki Usame Hamad hükümetinin birleşik bir hükümet kuruluncaya kadar meşru hükümet olarak kabul edilmesi yönünde karar aldığını belirtmişti.

Buleyhık ayrıca, Meclisin aynı oturumda Libya ordusunun başkomutanlık sıfatının Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan alınarak TM Başkanı Akile Salih'e devredilmesine karar verildiğini kaydetmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, yaptığı yazılı açıklamada, TM'nin yetkisini aşarak Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçerlilik süresinin sona erdiği yönünde aldığı kararı "tek taraflı" olarak niteleyerek kınadığını kaydetmişti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) ise TM'nin kararına "UBH meşruiyetini Anayasa Bildirgesi'nde yer alan Libya Siyasi Anlaşması'ndan alıyor." karşılığını vermişti.

Uluslararası mutabakata varılan Cenevre Anlaşması uyarınca yürütme yetkisinin Başkanlık Konseyi Başkanlığı ve Ulusal Birlik Hükümeti'nde olduğunu vurgulayan Tekale, ordunun başkomutanlık sıfatının da Başkanlık Konseyi Başkanında olduğunu aktarmıştı.

TM üyesi milletvekili Salim Gıneydi de, basına yaptığı açıklamada, TM'nin söz konusu kararı aldığı oturuma 20'den az milletvekilinin katıldığını ve söz konusu oturumun yasadışı bir oturum olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Libya Destek Misyonu, Libya'daki Diyaloğun Önemini Vurguladı - Son Dakika

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