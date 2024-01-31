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BM Libya Özel Temsilcisi, seçimler ve belediye meclis seçimleri çalışmalarını ele aldı - Son Dakika
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BM Libya Özel Temsilcisi, seçimler ve belediye meclis seçimleri çalışmalarını ele aldı

BM Libya Özel Temsilcisi, seçimler ve belediye meclis seçimleri çalışmalarını ele aldı

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile ülkedeki seçimler ve belediye meclis seçimleri çalışmalarına ilişkin gelişmeleri ele aldı. Bathily, seçimlere verilen desteğin sürdüğünü hatırlatırken, Sayih ise BM'nin uluslararası deneyimler ve seçim teknolojileri alanındaki destek vermesini takdirle karşıladığını iletti. Salih ise seçim yasalarına ve seçimleri denetleyecek bir birlik hükümet kurulması düşüncesine bağlı olduğunu kaydetti.

31.01.2024 23:57  Güncelleme: 00:10
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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile ülkedeki seçimler ve belediye meclis seçimleri çalışmalarına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Bathily ile Sayih görüşmesi başkent Trablus'taki merkezlerinde gerçekleşti.

Görüşmenin ana gündeminde seçimlerin olduğu belirtilen açıklamada, Seçim Komisyonu'na bu önemli görevi yerine getirebilmesi için gerekli deneyim desteği verilmesinin imkanları ele alındı.

Bathily, görüşmede, BM ve uluslararası toplum tarafından Libya'da yapılması beklenen seçimlere verilen desteğin sürdüğünü hatırlatırken, Komisyonda tanık olduğu hazırlıklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sayih ise kaliteli ve güvenilir bir seçim yapmayı amaçlayan BM'nin uluslararası deneyimler ve seçim teknolojileri alanındaki destek vermesini takdirle karşıladığını iletti.

Bathily, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile de bir araya geldi.

Bathily, seçimlere ilişkin konuların da ele alındığı görüşmede, uzun süredir beklenen seçimlerin yapılmasının önündeki engellerin aşılması için "uzlaşıya dayalı bir çözüm" çağrısında bulunurken, Salih ise seçim yasalarına ve seçimleri denetleyecek bir birlik hükümet kurulması düşüncesine bağlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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