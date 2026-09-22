BM'nin 81. Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı - Son Dakika
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BM'nin 81. Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı

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- 193 üyeli BM'nin 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası New York'ta başladı Yüksek düzeyli katılım haftasına 71 devlet başkanı, 45 hükümet başkanı, 50 bakan, 11 devlet başkanı yardımcısı ve 1 veliaht prensin katılması bekleniyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren BM'nin 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı.

193 üyeli BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde devlet ve hükümet liderleri ile dışişleri bakanları, küresel gündemin öne çıkan başlıklarını 22-28 Eylül tarihleri arasında Genel Kurul kürsüsünden değerlendirecek.

"Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir BM" temasıyla gerçekleştirilen 81. Genel Kurul kapsamında başta Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze'deki soykırım, Ukrayna savaşı, çatışmalar, küresel güvenlik, iklim değişikliği, kalkınma ve uluslararası sistemin karşı karşıya olduğu sorunlar olmak üzere çok sayıda konu ele alınacak.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği Genel Kurul haftasında, liderlerin yanı sıra BM ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri de çeşitli temaslarda bulunacak.

Yüksek düzeyli katılım haftası, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman'ın konuşmalarıyla başladı. Genel Kurul kürsüsüne ilk sırada Brezilya, ev sahibi ülke ABD, Ürdün ve Türkiye çıkacak.

71 devlet başkanı, 45 hükümet başkanı, 50 bakan, 11 devlet başkanı yardımcısı ve 1 veliaht prens katılacak

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Kurul hazırlıklarına ilişkin gazetecilere verdiği bilgide, yüksek düzeyli katılım haftasına 71 devlet başkanı, 45 hükümet başkanı, 50 bakan, 11 devlet başkanı yardımcısı ve 1 veliaht prensin katılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Yüksek düzeyli katılım haftası kapsamında BM Genel Merkezi'nde yaklaşık 166 etkinliğin düzenlenmesinin planlandığını aktaran Dujarric, üye ülkelerin ikili görüşme odalarını kullanmak için bin 553 talepte bulunduğunu belirtti.

Dujarric, yüksek düzeyli katılım haftası kapsamında delegeler için yaklaşık 18 bin aktif akreditasyon kartı bulunduğunu aktardı.

BM Genel Kurulu, her yıl üye ülke liderlerini bir araya getiriyor

Her yıl eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Genel Kurulu, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcileri bir araya getiriyor.

Tüm üye ülkelerin temsil edildiği Genel Kurul'un yüksek düzeyli haftasında liderler, ülkelerinin önceliklerini ve küresel gelişmelere ilişkin görüşlerini Genel Kurul kürsüsünden aktarırken, çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme de gerçekleştiriliyor.

Genel Kurul, bu yönüyle uluslararası toplumun küresel sorunları ele aldığı en geniş katılımlı diplomatik platformlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA
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