BM, Orta Afrika'da Kolera İçin 1 Milyon Dolar Tahsis Etti - Son Dakika
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BM, Orta Afrika'da Kolera İçin 1 Milyon Dolar Tahsis Etti

BM, Orta Afrika\'da Kolera İçin 1 Milyon Dolar Tahsis Etti
16.07.2026 16:41
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BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kolera yayılmasını önlemek için 1 milyon dolar tahsis etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde koleranın yayılmasını önlemek için 1 milyon ABD doları tahsis ettiğini duyurdu.

Ajanstan çarşamba günü yapılan açıklamada, BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın can kayıplarını azaltmak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla sağlık, toplum katılımı ve su, sanitasyon ve hijyen alanlarındaki müdahaleler için bu fonları tahsis ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Vakalar, Bimbo ve Mbaiki'nin kırsal bölgelerinden ülkenin başkenti Bangui'nin tüm bölgelerine yayılmış durumda. Bu, yoğun nüfuslu kentsel alanlarda hastalığın hızla bulaşma riskini artırıyor. Şu ana kadar 400'den fazla şüpheli vaka ve hayatını kaybeden 36 topluluk üyesi bildirildi" denildi.

OCHA, yağmur mevsimi, düşük bağışıklık seviyeleri, güvenli su ve sanitasyona sınırlı erişim ve Oubangui Nehri boyunca insan hareketliliği nedeniyle durumun daha da ağırlaştığına dikkat çekti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), kolera vakalarının yüzde 44'ünün 10 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğünü belirtti. 300 kişinin tedavisinde kullanılabilecek kolera kitleri temin eden UNICEF, topluluk düzeyinde tedavi amacıyla da 2.000 doz oral rehidrasyon tuzu ve çinko dağıttı. Ajans, ulusal kolera tedavi ve sevk merkezinin kapasitesini 40 yataktan 70 yatağa çıkarmak için ilave çadırlar da kurdu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel BM, Orta Afrika'da Kolera İçin 1 Milyon Dolar Tahsis Etti - Son Dakika

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