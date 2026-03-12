BM: Orta Doğu'da 4,1 Milyon Yerinden Edildi - Son Dakika
BM: Orta Doğu'da 4,1 Milyon Yerinden Edildi

12.03.2026 21:21
Orta Doğu'daki askeri tırmanış nedeniyle 4,1 milyon kişi yerinden edildi, insani durum kritik.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da son dönemde yaşanan askeri tırmanışın başlangıcından bu yana Afganistan, İran, Lübnan ve Pakistan'da 4,1 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da son dönemdeki askeri tırmanışın sivillerin çektiği acıları derinleştirdiğini vurgulayan Dujarric, çatışmaların zaten kırılgan olan sivil altyapıya daha fazla zarar verme riski taşıdığını söyledi.

Dujarric, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) göre, tırmanışın başlangıcından bu yana Afganistan, İran, Lübnan ve Pakistan'da 4,1 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi. Ayrıca, yaklaşık 117 bin kişi de başka bir ülkeye sığındı." dedi.

Sadece İran'da devam eden ABD-İsrail saldırıları nedeniyle 600 bin ila 1 milyon İranlı hanenin geçici olarak ülke içinde yerinden edildiğini söyleyen Dujarric, bu hanelerin de yaklaşık 3,2 milyon kişiye denk geldiğine işaret etti.

Dujarric, bu kişilerden çoğunun güvenlik arayışı içinde Tahran ve diğer büyük şehirlerden ülkenin kuzeyine ve kırsal bölgelere kaçtığını belirterek, BMMYK'nin, çatışmaların devam etmesi halinde bu sayının artacağı uyarısında bulunduğunu ifade etti.

Devam eden çatışmaların bölgedeki insani ihtiyaçlara bir başka boyut daha ekleyeceği uyarısında bulunan Dujarric, BM'nin insani yardım ortaklarıyla birlikte, çatışmalardan etkilenenlere insani yardım sağlamak için çalıştığını dile getirdi.

"Bölgesel tedarik yollarındaki istikrarsızlık, zaten kırılgan olan ekonomiye daha fazla baskı uyguluyor"

BM basın toplantısına video konferans yoluyla katılan BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Temsilci Yardımcısı ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Sorumlusu Georgette Gagnon da bölgedeki gelişmelerin Afgan halkı üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Gagnon, Orta Doğu'daki çatışmanın geleneksel ticaret koridorlarını kesintiye uğrattığına işaret ederek "Bölgesel tedarik yollarındaki istikrarsızlığın olumsuz etkisi nedeniyle Afganistan'da temel tüketim mallarının fiyatları yükseliyor ve zaten kırılgan olan ekonomiye daha fazla baskı uyguluyor." dedi.

Afganistan-Pakistan sınırında süren gerginliğe de değinen Gagnon, BM'nin, buradaki tırmanıştan derin endişe duyduğunu, çatışmaların şu ana kadar büyük ölçüde sınır bölgelerinde yoğunlaştığını ve süren gerginliğin ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Gagnon, BM ve insani yardım ortaklarının, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle İran ve Pakistan'dan Afganistan'a dönen yeni mülteci akınları beklediğini, bu durumun 2023'ten bu yana milyonlarca kişinin ülkeye geri dönmesiyle zaten zor durumda olan topluluklar üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

