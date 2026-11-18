Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da etnik temizlik yaparken insan hakları savunucularını da hedef aldığını bildirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan BM raportörleri, Batı Şeria'da Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları savunucularına yönelik artan şiddetten duydukları endişeleri aktardı ve "İsrail Batı Şeria'da etnik temizlik yaparken insan hakları savunucularını hedef alıyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İsrail'in insan hakları savunucularını, gazetecileri ve koruma gönüllülerini hedef alan yaygın baskının, İsrail'in yasa dışı işgali, yerleşim girişimleri ve Filistinlilere yönelik devam eden etnik temizlik bağlamında işlenen ciddi uluslararası suçlara ilişkin kritik tanıkları ortadan kaldırmayı amaçladığı kaydedildi.

Bu kişilerin hedef alınmasının, hesap verebilirlik ve delillerin korunması konusunda ciddi endişeler doğurduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu olaylar, Filistin topluluklarının giderek daha fazla zorla yerinden edildiği, parçalandığı ve topraklarından ve evlerinden uzaklaştırıldığı ve İsrail yetkililerinin işgal altındaki Batı Şeria üzerinde kalıcı İsrail kontrolünü, yerleşim yerlerinin genişletilmesini ve Filistinlilerin yerinden edilmesini açıkça savunduğu bir bağlamda meydana geldi."

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Batı Şeria'daki işgali ve yerleşim girişiminin hukuka aykırı olduğu bulgusuna işaret edildi.

"Buna rağmen İsrail, bu hukuka aykırı işgalden kaynaklanan yetkilerini yalnızca işgal altındaki Filistin topraklarının bazı bölgelerinde devam eden etnik temizliği kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda Filistin topluluklarını koruyan ve uluslararası hukukun ihlallerini barışçıl şekilde belgeleyenleri bastırmak için de kullanmaya devam etmektedir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, İsrail'in yasa dışı işgali ve yerleşim girişimi devam ettiği sürece Filistin halkı ve onları korumaya çalışanların şiddet, yerinden edilme ve baskıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki topraklardan çekilmesini ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tahliyesini sağlamak için ülkelere mevcut tüm siyasi, ekonomik ve diplomatik araçları kullanmaları çağrısı da yapıldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM insan hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.