BM Raporu: İsrail, Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı "soykırım" yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu bildirdi.
Albanese'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu kapsamında yayımlandı.
İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarla Gazze'yi yerle bir ettiği belirtilen raporda, "13 binden fazlası çocuk olmak üzere 30 binin üstünde Filistinli öldürüldü." ifadesi yer aldı.
Raporda, 71 binden fazla kişinin yaralandığı ve çoğunun sakat kaldığı kaydedildi.
Gazze'deki yerleşim alanlarının yüzde 70'inin yok edildiği ve nüfusun yüzde 80'nin zorla yerinden edildiği vurgulanan raporda, birçok cesedin enkaz altında kaldığı bildirildi.
"Binlerce kişi gözaltına alındı, sistematik olarak insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldı." ifadesinin kullanıldığı raporda, Filistinlilerin yaşadığı bu öngörülemeyen travmanın nesiller boyu devam edeceğinin altı çizildi.
Raporda, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı "soykırım" yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğu vurgulandı.
Bu konudaki en önemli bulgulardan birinin, İsrail'in idari ve askeri liderliği ile askerlerinin, "Filistin halkına yönelik soykırımsal şiddeti" meşrulaştırmak için savaş hukuku ilkelerini kasıtlı şekilde ihlal etmeleri olduğu kaydedildi.
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