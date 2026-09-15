BM, Rusya ve Filistin heyetlerinin vizesi için ABD ile temasta - Son Dakika
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BM, Rusya ve Filistin heyetlerinin vizesi için ABD ile temasta

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BM, önümüzdeki hafta başlayacak 81. Genel Kurul görüşmelerine katılacak Rusya ve Filistin heyetlerinden diplomatların vize alabilmesi için ev sahibi ABD ile temas halinde olduğunu bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, ev sahibi ülkeyi yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik ettiklerini ve vize sorununun umarız çözüleceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), gelecek hafta başlayacak BM 81. Genel Kurul görüşmelerine katılmak için gelecek Rusya ve Filistin heyetlerinden diplomatların vize alabilmeleri için ev sahibi ülke ABD ile temas halinde olduklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

BM 81. Genel Kurul toplantılarına katılmak için ABD'den vize almakta zorlanan üye devletler olup olmadığı sorusuna Dujarric, "Özellikle Rusya, Filistin heyeti ve diğerleri tarafından dile getirilen konularla ilgili olarak ev sahibi ülke (ABD) ile temas halindeyiz." dedi.

Dujarric, "Bu, ev sahibi ülkeyle sürekli bir etkileşim halinde olduğumuz ve onları Ev Sahibi Ülke Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik ettiğimiz bir süreçtir." diye konuştu.

ABD'nin temaslara herhangi bir yanıt verip vermediği sorusuna da Dujarric, "Bence olumlu ve olumsuz yanıt, vize verilip verilmemesiyle ilgili olacak. Bildiğimiz gibi bazen bu tür şeyler son dakikada oluyor ve umarız hepsi çözülür." yanıtını verdi.

New York'taki BM genel merkezine ev sahipliği yapan ABD, uzun süredir yürürlükte olan Ev Sahibi Ülke Anlaşması gereği BM toplantılarına katılacak delegasyonlar için vize işlemlerini kolaylaştırmakla yükümlü bulunuyor.

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81'incisi, 22 Eylül'de "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Filistin, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Rusya ve Filistin heyetlerinin vizesi için ABD ile temasta - Son Dakika

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