BM: Savaş Bölgelerinde Çocuklara Yönelik Dehşet - Son Dakika
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BM: Savaş Bölgelerinde Çocuklara Yönelik Dehşet

BM: Savaş Bölgelerinde Çocuklara Yönelik Dehşet
18.06.2026 19:42
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BM, 2025 raporunda çatışmalarda 24 bin çocuğun ağır ihlallere maruz kaldığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frazier, savaş bölgelerinde çocukların korunmasına yönelik kayıtsızlığa tepki göstererek, çocuklara uygulanan amansız dehşet dalgasına tanıklık ettiklerini ve bunun uluslararası toplumun vicdanını sarsması gerektiğini belirtti.

Frazier, dün yayımlanan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "2025 Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu" hakkında BM Genel Merkezi'nde basına toplantısı düzenledi.

Rapordaki bulguları "çarpıcı" olarak niteleyen Frazier, "Bulgular, dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgelerindeki çocukların karşı karşıya kaldığı şok edici gerçeği yansıtıyor, bu gerçek hepimizi ilgilendiriyor." dedi.

Frazier, BM'nin raporunda 24 bin 174 çocuğu etkileyen 38 bin 558 ağır ihlal vakasının doğrulandığını belirterek, "Bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Çalışma Grubu'nun göreve başlamasından bu yana ağır ihlallerden etkilenen çocuk sayısındaki en yüksek rakam." diye konuştu.

Belgelenmiş 38 binden fazla ağır ihlal vakasının yaklaşık dörtte birinin İsrail'e atfedildiğini belirten Frazier, raporda yer verilen öldürülen çocukların üçte ikisinin Gazze'deki Filistinliler olduğuna işaret etti.

Frazier, savaş bölgelerinde çocukların korunmasına yönelik kayıtsızlıktan ve çekilen acıların boyutundan endişe duyduğunu dile getirerek, "Çocuklara uygulanan amansız dehşet dalgasına tanıklık ediyoruz. Bu dehşetler uluslararası toplumun vicdanını sarsmalıdır." ifadesini kullandı.

CAAC'ın kurulmasından beri ilk kez hükümet güçlerinin, ağır ihlallerin büyük çoğunluğundan sorumlu olduğuna vurgu yapan Frazier, "Özellikle hükümet güçleri, çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, okullara ve hastanelere yapılan saldırılar ve insani yardıma erişimin engellenmesinin başlıca failleri olmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün yayımlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu"nda önceki yıla kıyasla 2025'te çocuklara yönelik ağır ihlal vakalarında yüzde 34 artış olduğu belirtilmiş, İsrail güçlerinin Filistin topraklarında 9 bin 465 ağır ihlal ile listenin başında yer aldığı kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Çalışma Grubu, silahlı çatışmalardan etkilenen çocukları koruma yöntemleri önermek amacıyla Temmuz 2005'te kuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Savaş Bölgelerinde Çocuklara Yönelik Dehşet - Son Dakika

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