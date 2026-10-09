BM Sözcüsü Dujarric, Mavi Nil'de 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Sözcüsü Dujarric, Mavi Nil'de 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Sözcüsü Dujarric, Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nde yerinden edilmişlerin bulunduğu bölgedeki saldırıyı kınadı. İnsansız hava aracından şüphelenilen saldırıda ilk bilgilere göre çoğu kadın ve çocuk 40 sivil öldü; saldırılar son haftalarda sürerken binlerce sivil yerinden edildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan'da yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir bölgeye yönelik saldırıda 40 sivilin hayatını kaybetmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, Sudan-Etiyopya sınırına yakın Mavi Nil Eyaleti'nde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir bölgeye saldırı yapıldığına dair haberler aldıklarını belirtti.

İnsansız hava aracından şüphelenilen saldırıyla ilgili korkunç haberlerden dolayı dehşete düştüklerini kaydeden Dujarric, "Sahadan gelen ilk bilgiler, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 sivilin öldürüldüğünü gösteriyor. Elbette bu korkunç eylemi ve bu sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." dedi.

Dujarric, söz konusu bölgenin son haftalarda sürekli saldırı altında kaldığını anımsattı.

Bu süreçte binlerce sivilin yerinden edildiğini ve birçok kişinin de tehlikeye maruz kaldığını vurgulayan Dujarric, "Sivillere yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukuk kapsamında yasaktır ve bu tür saldırılardan sorumlu olanlar hesap vermelidir." diye konuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, HDK'nın orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlığın ardından çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık koşulları ortaya çıkarken on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Sudan'daki çatışmalar, dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı.

Kaynak: AA
İnsansız Hava AracıStephane Dujarricİnsan HaklarıUluslararasıGüvenlikGüncelÇocukSudanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Şu geldiğimiz hale bakın Öz babasından haraç istedi, sonrası facia Şu geldiğimiz hale bakın! Öz babasından haraç istedi, sonrası facia
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp Ailesinden korkutan şüphe 16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp! Ailesinden korkutan şüphe
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:27
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
20:27
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 22:11:29. #.0.3#
SON DAKİKA: BM Sözcüsü Dujarric, Mavi Nil'de 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei