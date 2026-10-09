BM Sözcüsü Dujarric, Mavi Nil'de 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan'da yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir bölgeye yönelik saldırıda 40 sivilin hayatını kaybetmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, Sudan-Etiyopya sınırına yakın Mavi Nil Eyaleti'nde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir bölgeye saldırı yapıldığına dair haberler aldıklarını belirtti.

İnsansız hava aracından şüphelenilen saldırıyla ilgili korkunç haberlerden dolayı dehşete düştüklerini kaydeden Dujarric, "Sahadan gelen ilk bilgiler, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 sivilin öldürüldüğünü gösteriyor. Elbette bu korkunç eylemi ve bu sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." dedi.

Dujarric, söz konusu bölgenin son haftalarda sürekli saldırı altında kaldığını anımsattı.

Bu süreçte binlerce sivilin yerinden edildiğini ve birçok kişinin de tehlikeye maruz kaldığını vurgulayan Dujarric, "Sivillere yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukuk kapsamında yasaktır ve bu tür saldırılardan sorumlu olanlar hesap vermelidir." diye konuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, HDK'nın orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlığın ardından çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık koşulları ortaya çıkarken on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Sudan'daki çatışmalar, dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı.