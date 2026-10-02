BM Sözcüsü Dujarric, Yemen'in Taiz'inde çatışmalardan derin endişe duyulduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Sözcüsü Dujarric, Yemen'in Taiz'inde çatışmalardan derin endişe duyulduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Yemen'in Taiz'inde yoğunlaşan çatışmalar ve askeri tırmanıştan derin endişe duyduklarını söyledi. Dujarric, BM Temsilcisi Grundberg'in taraflarla teması sürdürdüğünü, sivillere ve sivil altyapıya saldırıdan kaçınma çağrısı yaptığını aktardı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Yemen'de çatışmaların yoğunlaşmasından ve askeri tırmanıştan "derin endişe" duyduklarını söyledi.

Dujarric, günlük basın toplantısında Yemen'deki duruma ilişkin konuştu.

Ülkenin güneybatısındaki Taiz bölgesinde yoğunlaşan çatışmalarla ilgili haberlere işaret eden Dujarric, "Yemen'deki ve bölgedeki siviller için ciddi sonuçlar doğuracak, devam eden bu askeri tırmanıştan derin endişe duyduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Dujarric, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in, daha fazla tırmanışı önlemek için adımlar atmaları konusunda Yemen hükümeti ve Husilerle yakın temas halinde olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Tüm tarafları uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Dujarric, taraflara, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılardan kaçınma sorumluluklarını tekrar hatırlattı.

Kaynak: AA
Savaş ve ÇatışmaPolitikaGüncelYemenDünyaTaizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Van Bommel’den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı’ya iyi hal indirimi uygulandı Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı'ya iyi hal indirimi uygulandı
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
Christa Pike’ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı
00:18
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
23:40
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
22:01
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 02:03:55. #.0.2#
SON DAKİKA: BM Sözcüsü Dujarric, Yemen'in Taiz'inde çatışmalardan derin endişe duyulduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei