BM Genel Sekreteri: Suriye'de 16,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, uzun süredir çatışmaların yaşandığı Suriye'de 16,7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Suriye'deki çatışmaların 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Pedersen, yaşanan krizin siyasi olarak halen çözülmediğine, ülke genelinde artan bölgesel gerilimler ve endişe verici gelişmelerle durumun trajik hal aldığına dikkati çekti.

Pedersen, "Suriye halkı uzun süredir, toplumun her kesimini ayrım gözetmeksizin etkileyen, tarif edilemez şiddete ve yıkıma katlanıyor. Suriye'deki insani kriz derinleşmeye devam ediyor, hayret verici bir şekilde 16,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu, çatışmaların başlamasından bu yana yardıma ihtiyaç duyanların sayısının ulaştığı en yüksek sayı." ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelerde 5 milyondan fazla mültecinin yaşadığının altını çizen Pedersen, Suriye'de 7 milyonu aşkın kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve ekonominin çöktüğünü belirtti.

Taraflara şiddeti derhal durdurmaları çağrısı

Pedersen, çatışmaların tüm taraflarına şiddeti derhal durdurmaları, sivilleri ve sivil altyapıyı koruma konusunda uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin yanı sıra keyfi olarak gözaltında tutulan kişilerin de derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin, güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüş için gerekli koşullardan yoksun olduklarına dikkati çeken Pedersen, konunun merkezinde yer alan koruma ve geçim kaynaklarına ilişkin kritik kaygıların giderilmediğini kaydetti.

Pedersen, uluslararası toplumun, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda, güven artırıcı önlemler, Suriye Anayasa Komitesi'nin yeniden göreve başlaması ve tüm konuların kapsamlı ele alınması için birleşmesi ve siyasi baskı yapması gerektiğini vurguladı.