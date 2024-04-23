BM Uzmanı: Gazze'deki savaş sağlık sistemini tamamen ortadan kaldırdı

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CENEVRE, 23 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'deki savaşın bölgedeki sağlık sistemini "tamamen ortadan kaldırdığı" ve sağlık hakkının "her seviyede" yok edildiği uyarısında bulundu.

Mofokeng, Pazartesi günü Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu savaş en baştan itibaren sağlık hakkına ve sağlığın belirleyici faktörlerine karşı yürütüldü" dedi.

Mofokeng, "Gazze'deki sağlık sistemi tamamen ortadan kaldırıldı ve sağlık hakkı her seviyede yok edildi" ifadesini kullandı.

BM uzmanı, devam eden çatışmalar nedeniyle Gazze sakinlerinin gelecekte ruh sağlığı sorunları yaşayabileceği konusunda da uyardı.