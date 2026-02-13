BM, Yapay Zeka Panelini Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM, Yapay Zeka Panelini Onayladı

13.02.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, yapay zekanın etkilerini araştıracak bağımsız panel üyelerini onayladı. 40 uzman seçildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Genel Sekreter Antonio Guterres'in öncülüğünde, yapay zekanın ekonomiler ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırarak tüm insanlığa hizmet etmesini sağlamak amacıyla oluşturulan BM içindeki bağımsız bilimsel panel üyelerini onayladı.

Genel Kurul, her bölgeden seçilen 40 kişiden oluşan "Bağımsız Uluslararası Yapay Zeka Bilimsel Paneli" üyeleri için oylama yaptı.

Oylamada, BM'ye üye 193 ülkeden 117'si, Guterres tarafından seçilen 40 üyenin 3 yıl boyunca görev yapması için "evet" oyu kullanırken, ABD ve Paraguay "hayır" oyu verdi, Tunus ve Ukrayna çekimser kaldı, 72 ülke de oylamaya katılmadı.

Türkiye'nin de "evet" oyu verdiği Genel Kurul'daki oylama sonucunda, "Bağımsız Uluslararası Yapay Zeka Bilimsel Paneli" için seçilen 40 üye, 11 Şubat 2029 tarihine kadar görev yapacak.

Dünyanın değişik ülkelerinden oluşturulan 40 panelistin içinde Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz de bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 4 Şubat'ta, yapay zekanın ekonomiler ve toplumlar üzerindeki gerçek etkilerini değerlendirerek tüm insanlığa hizmet etmesini sağlamak amacıyla BM içinde bağımsız bilimsel bir panel oluşturduklarını duyurmuştu.

Guterres, panel için "Yapay zeka bilgi açığını kapatmaya ve yapay zekanın ekonomiler ve toplumlar üzerindeki gerçek etkilerini değerlendirmeye adanmış ilk küresel, tamamen bağımsız bilimsel kuruluş olacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Yapay Zeka Panelini Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı
Benzin pompaya yansıdı İşte akaryakıtta güncel fiyatlar Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı Ölü ve yaralılar var Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Enes Batur gözaltına alındı Enes Batur gözaltına alındı
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor

23:10
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 00:59:49. #7.11#
SON DAKİKA: BM, Yapay Zeka Panelini Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.