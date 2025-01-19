BM, Yılan Yılı Temalı Pul Bastı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Posta İdaresi tarafından tedarik edilen görselde, Yılan Yılı temalı pul tabakası görülüyor, 17 Ocak 2025.
BM Posta İdaresi Cuma günü, yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere Yılan Yılı temalı özel pul bastırdı. (Fotoğraf: BM Posta İdaresi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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