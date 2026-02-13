BMGK'dan Pakistan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BMGK'dan Pakistan'daki Saldırıya Kınama

13.02.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMGK, 6 Şubat'taki cami saldırısını en güçlü şekilde kınayarak taziye iletti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 6 Şubat'ta Pakistan'da bir camiye düzenlenen saldırıyı "en güçlü şekilde" kınadı.

BMGK dönem başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı James Kariuki tarafından Pakistan'daki saldırı hakkında basın açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 6 Şubat 2026'da Pakistan'ın İslamabad kentindeki bir camiye düzenlenen alçak ve korkakça intihar bombacısı terör saldırısını en güçlü şekilde kınamıştır." denildi.

Kurbanların ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına taziye ve başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, BMGK üyelerinin, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden biri olduğunu yeniden teyit ettiği vurgulandı.

Pakistan'da cuma namazı sırasında düzenlenen saldırı

İslamabad'ın Shehzad Town bölgesinde 6 Şubat'ta cuma namazı sırasında Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde patlama meydana gelmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirterek saldırıyı kınamıştı.

Saldırıda, son resmi verilere göre 38 kişi hayatını kaybetti, 160 kadar kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Terör, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMGK'dan Pakistan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:06:48. #7.11#
SON DAKİKA: BMGK'dan Pakistan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.