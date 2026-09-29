BMGK, Haiti'deki Çete Bastırma Gücü'nün görev süresini 12 kabul oyuyla uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Panama ve ABD tarafından kaleme alınan Haiti'deki Çete Bastırma Gücü'nün (GSF) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını öngören karar tasarısını oyladı.

15 üyeli konseydeki oylamada 12 üye "evet" derken, Çin, Pakistan ve Rusya çekimser kaldı. Oylama sonucunda GSF'nin görev süresi 31 Mart 2027'ye kadar uzatıldı.

BMGK, Haiti'deki Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunun (MSS) 12 ay süreyle "Çete Bastırma Gücü" (GSF) adlı bir yapıya dönüştürülmesini yetkilendiren kararı 30 Eylül 2025'te onaylamıştı.