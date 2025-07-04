BMMYK, Afganistan İçin Acil Finansman Arıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Afganistan Temsilcisi Arafat Jamal, Afganistan'a geri dönen veya zorla geri gönderilenler dahil olmak üzere 1,4 milyondan fazla insanı korumak için acil finansman arayışında olduklarını bildirdi.

BMMYK'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Jamal, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Afganistan'a geri dönen insanların artışına dikkati çekti.

Jamal, Afganistan'a geri dönen veya zorla geri gönderilenler dahil olmak üzere 1,4 milyondan fazla insanı korumak için acil finansman arayışında olduklarını belirtti.

İran'dan Afganistan'a geri dönüşlerin 13 Haziran'dan sonra önemli ölçüde arttığını belirten Jamal, 1 Temmuz'da 43 binden fazla kişinin ülkeye geri döndüğünü kaydetti.

Jamal, bu sayının Ocak-Haziran arasında günlük ortalama 5 bin kişi olduğunu belirterek, Pakistan'dan ise Nisan ayında yaklaşık 150 bin kişinin geri döndüğünü aktardı.

Kurumun, kapasitesinin üzerinde çalıştığını vurgulayan Jamal, BMMYK'nin ek personel görevlendirdiğini ve acil ihtiyaçları karşılamak için temel yardım malzemeleri, sıcak yemekler ve nakit destek sağladığını söyledi.

Jamal, mevcut finansman sıkıntıları sebebiyle bu desteğin yalnızca birkaç hafta sürdürülebileceğinin altını çizerek, uluslararası topluma acil ve kayda değer düzeyde finansman artırma çağrısında bulundu.

Sınırda kritik ihtiyaçların karşılanması ve geri dönenlerin Afganistan'a yerleşmelerine yardımcı olacak uzun vadeli destek sağlanmasının önemini vurgulayan Jamal, BMMYK'nın bu yıl Afganistan'daki faaliyetlerine yönelik finansmanının, gerekli olan 216 milyon doların yalnızca yüzde 28'ine ulaştığını kaydetti.