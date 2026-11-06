BMMYK ve IOM, Sudan'da 15,4 milyon kişi için acil barınma desteği istedi - Son Dakika
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BMMYK ve IOM, Sudan'da 15,4 milyon kişi için acil barınma desteği istedi

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BMMYK ve IOM, Sudan'da 3,5 yılı aşkın süredir süren çatışmalar nedeniyle 15,4 milyon kişinin acil barınma ve temel ev eşyasına ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Fon yetersizliği nedeniyle şu ana kadar yalnızca 936 bin kişiye yardım ulaştırılabildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da çatışmaların 3,5 yılı aşkın süredir devam ettiğini bildirerek, "Sudan hala dünyanın en büyük yerinden edilme krizi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

IOM Sudan Misyon Şefi Mohamed Refaat, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında BMMYK ve IOM'un Sudan'daki duruma ilişkin ortak açıklamasını paylaştı.

"Sudan'daki yıkıcı çatışma nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca kişi, ciddi fon yetersizlikleri nedeniyle acil barınma imkanları ve temel ev eşyalarından mahrum kalma riskiyle karşı karşıya." ifadelerine yer verilen açıklamada, Sudan genelinde tahminen 15,4 milyon insan acil barınma desteğine ve temel ev eşyalarına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Açıklamada, kaynak kısıtlılığı nedeniyle insani yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerinin yalnızca yaklaşık yüzde 6'sına öncelik verebildiğine işaret edilerek, "Şu ana kadar sadece 936 bin kişiye yardım ulaştırılabilmiş durumda. Bu da giderek artan ihtiyaçlar ile bunlara yanıt vermek için mevcut olan kaynaklar arasında büyük bir uçurum olduğunu gösteriyor." değerlendirmeleri yer aldı.

Acil durum stoklarının tehlikeli derecede azaldığına dikkat çekilen açıklamada, acil olarak esnek fon desteği sağlanmaması halinde daha fazla ailenin gelecek ayları zorlu hava koşullarına, güvensizliğe, şiddet riskine ve sömürüye karşı yeterli korumadan yoksun bir şekilde geçirmek zorunda kalacağı uyarısı yapıldı.

"Sudan hala dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sahne olmaya devam ediyor"

Açıklamada, "Çatışmanın başlamasından bu yana 3,5 yıldan fazla zaman geçti ancak Sudan hala dünyanın en büyük yerinden edilme krizi olmaya devam ediyor. Sudan içinde yaklaşık 8,6 milyon insan yerinden edilmiş durumda, 4,6 milyondan fazla insan ise sınırların ötesine kaçtı. Büyük çoğunluğu daha önce ülke içinde yerinden edilmiş olanlar ve komşu ülkelerden dönen Sudanlı mültecilerden oluşan 5,2 milyonu aşkın kişi de kendi bölgelerine geri döndü. Birçoğu, evlerin, altyapının ve temel hizmetlerin hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı yerlere ulaşıyor, bu da onları hayatlarını yeniden inşa etmek için neredeyse hiçbir şeye sahip olmayan bir durumda bırakıyor." ifadelerine yer verildi.

Devam eden çatışmalar, güvensizlik ve insansız hava aracı saldırılarının yeni yerinden edilmelere yol açtığına vurgu yapılan açıklamada, bu durumun insani yardım operasyonlarını da kısıtladığına işaret edildi.

Açıklamada, Sudan'ın 2026 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı'nın ülke genelinde yardıma muhtaç 33,7 milyon kişiden 20,4 milyonuna hayat kurtarıcı destek ulaştırabilmek için 2,9 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu hatırlatılarak, söz konusu yardım çağrısı için gereken kaynakların yalnızca yaklaşık yüzde 47'sinin toplanabildiğine değinildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, ülkenin farklı bölgelerinde devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edilirken ülkede ciddi insani kriz yaşanıyor.

Kaynak: AA
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