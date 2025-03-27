BMW ve Alibaba\'dan Yapay Zeka İşbirliği

HANGZHOU, 27 Mart (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW ve Çinli elektronik ticaret devi Alibaba, BMW'nin yeni nesil araçlarına büyük dil modeli yapay zeka teknolojisini entegre etmek üzere Çin'de genişletilmiş stratejik ortaklık kurduklarını açıkladı.

Çin'deki 360 derece tam zincir yapay zeka stratejisinin bir parçasını oluşturan bu işbirliği, BMW'nin salı günü açıklanan ve yapay zeka büyük dil modelleri ve akıllı ses etkileşimi gibi en ileri alanlarda önde gelen Çinli teknoloji şirketleriyle kurduğu ortaklıkları ön plana çıkarıyor.

İki şirket Alibaba'nın Qwen büyük dil modelini temel alan bir yapay zeka motoru geliştirmek için birlikte çalışacak. Yapay zeka motoru ilk olarak BMW'nin araç içi Akıllı Kişisel Asistanı'na güç verecek ve Çin'de üretilecek olan ve 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil akıllı araçları olan Neue Klasse serisinde kullanılmaya başlanacak.

BMW Grubu Çin Bölgesi Başkanı ve CEO'su Sean Green, "Alibaba Grubu ile yürüttüğümüz uzun vadeli ortaklığımız, birlikte yaratarak elde edilen ortak büyümenin bir örneğini teşkil ediyor. BMW, yenilenen kazan-kazan hikayemizi yazmak için elektrikli mobilite ve akıllı teknolojiler konusunda Çinli teknoloji ortaklarıyla daha yakın çalışacak" dedi.

Beijing, Shanghai, Shenyang ve Nanjing'deki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezleriyle BMW'nin Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge ağı Çin'de bulunuyor.

Alibaba Grubu CEO'su Eddie Wu, "BMW Group ile ortaklığımız, yapay zeka destekli büyük dil modellerinin gelişmiş imalatın ön saflarına yerleştirilmesinde çok önemli bir adıma işaret ediyor. Qwen'in BMW'nin araç içi sistemlerine entegrasyonu da yapay zekanın mobilitede yapabileceği devrimi ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

BMW ve Alibaba, 2015 yılından bu yana bulut bilişim, lojistik ve akıllı üretim gibi çeşitli alanlarda işbirliği yapıyor.

BMW, bu ayın başlarında da Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış bir araç içi dijital ekosistem geliştirmek üzere Çinli teknoloji devi Huawei ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu.