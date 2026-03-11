Böbrek Sağlığı ve Su Tasarrufu Etkinliği

(İSTANBUL) Türk Böbrek Vakfı (TBV), Dünya Böbrek Günü kapsamında Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlediği etkinlikle böbrek sağlığı ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekti. Tüm dünyada 21 yıldır kutlanan Dünya Böbrek Günü, bu yıl "Böbreğini Korurken Dünyayı Koru" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, bin 800 pet şişe kullanılarak hazırlanan yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki böbrek maketi de sergilendi. Etkinlikte konuşan TBV Başkanı Timur Erk, Türkiye'de 72 bin diyaliz hastası bulunduğunu belirterek, hemodiyaliz tedavisinin ise su tüketimi açısından önemli bir boyutu olduğuna işaret etti, "Bir hastanın dört saatlik tek bir hemodiyaliz seansında en az 200 litre şebeke suyu kullanılıyor. Türkiye genelinde yılda yaklaşık 2–2,5 milyon ton su bu tedavi sürecinde kullanıldıktan sonra atığa dönüşüyor." dedi.

Türk Böbrek Vakfı (TBV), Dünya Böbrek Günü nedeniyle Kadıköy İskele Meydanı'nda bir etkinlik düzenledi. Etkinlikle böbrek sağlığı ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekildi. Tüm dünyada 21 yıldır kutlanan Dünya Böbrek Günü, bu yıl "Böbreğini Korurken Dünyayı Koru" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, bin 800 pet şişe kullanılarak hazırlanan yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki böbrek maketi de sergilendi.Vakfın düzenlediği etkinlikte, heykeltıraş Ertuğ Atlı tarafından 1800 pet şişe kullanılarak hazırlanan yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde ve 150 kilogram ağırlığındaki dev böbrek maketi sergilendi. Bando eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara böbrek sağlığı ve çevre bilinci konusunda bilgi verildi.

"Türkiye'de yaklaşık 72 bin diyaliz hastası bulunuyor"

Etkinlikte konuşan TBV Başkanı Timur Erk, Türkiye'de son dönem kronik böbrek yetmezliği hastalarının sayısına "Türkiye'de yaklaşık 72 bin son dönem kronik böbrek yetmezliği hastası bulunuyor. Bu hastaların yaklaşık 69 bini hemodiyaliz, 3 bini ise periton diyalizi tedavisi ile yaşamını sürdürüyor." sözleriyle dikkat çekti.

Hemodiyaliz tedavisinin su tüketimi açısından önemli bir boyutu olduğuna da işaret eden Erk, "Bir hastanın dört saatlik tek bir hemodiyaliz seansında en az 200 litre şebeke suyu kullanılıyor. Türkiye genelinde yılda yaklaşık 2–2,5 milyon ton su bu tedavi sürecinde kullanıldıktan sonra atığa dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

"Böbreklerimizi korumak aslında doğal kaynaklarımızı korumaktır"

Kronik böbrek yetmezliğinin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Erk, böbrek sağlığının çevreyle doğrudan bağlantılı olduğunu "Bugün burada gördüğünüz dev böbrek maketi bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor böbreklerimizi korumak aslında doğal kaynaklarımızı korumaktır. Günlük 2–2,5 litre su tüketimi gibi basit alışkanlıklar hem böbrek sağlığımızı koruyabilir hem de sağlık sistemindeki büyük yükün önüne geçebilir." sözleriyle vurguladı. Erk ayrıca tek kullanımlık plastik tüketimine de dikkat çekerek, "Bir kişinin günlük su ihtiyacını pet şişelerden karşılaması durumunda yılda yaklaşık bin 800 plastik şişe atığı oluşuyor." dedi.

"Böbrek sağlığının temelleri çocuklukta atılır"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Nur Canpolat ise böbrek hastalıklarının dünya genelinde hızla arttığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya genelinde yaklaşık her 10 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı bulunuyor. Türkiye'de ise her 6–7 yetişkinden biri böbrek hastalığı riski taşıyor. Ancak böbrek sağlığının temelleri çocukluk döneminde atılır."

Canpolat, böbrek sağlığını korumak için yaşam tarzının önemine işaret ederek, "Yeterli su tüketimi, sağlıklı beslenme, tuz ve paketli gıdaların azaltılması, fiziksel aktivite ve gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak böbrek sağlığını korumada büyük önem taşır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan TBV Danışma Meclisi Üyesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Nadir Alpay ise böbreklerin vücuttaki temel görevlerine dikkat çekti. Alpay, "Böbrekler her gün yaklaşık 180 litre kanı süzer, vücudun su ve mineral dengesini düzenler, kan basıncını kontrol eder, kırmızı kan hücresi üretimine katkı sağlar ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur." dedi.

Böbrek sağlığını korumak için bazı temel alışkanlıkların önemine değinen Alpay, "Yeterli su içmek, tuz tüketimini azaltmak, tansiyon ve şeker hastalığını kontrol altında tutmak, düzenli egzersiz yapmak ve sigara kullanmamak böbrek sağlığını korumada büyük önem taşır." ifadelerini kullandı. Etkinlikte yer alan nefroloji uzmanı Zelal Adıbelli de böbrek sağlığı ile çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Vakıf, etkinlikle böbrek sağlığını korumanın aynı zamanda su kaynaklarını ve çevreyi korumak anlamına geldiği mesajının altını çizdi.