CHENGDU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Slovenya'dan Jacqueline Kosir ile bocce branşı kadınlar Lyonnaise Progressive yarı final maçında mücadele eden Türk milli sporcu İnci Öztürk, 17 Ağustos 2025.
Bocce branşı kadınlar Lyonnaise Progressive'de altın madalyanın sahibi Çinli sporcu Wang Chenyi olurken, Türk milli sporcu İnci Öztürk gümüş madalya ve Slovenyalı sporcu Jacqueline Kosir ise bronz madalya kazandı. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Bocce'de İnci Öztürk Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?