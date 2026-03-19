Bodrum'a 25 Bin Araç Girişi
Bodrum'a 25 Bin Araç Girişi

19.03.2026 15:41
Ramazan Bayramı'nda Bodrum'a 25 bin araç giriş yaptı, denetimler artırıldı.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a Ramazan Bayramı tatili kapsamında son 24 saatte 25 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri ilçenin başta ana arterleri olmak üzere giriş ve çıkışlarda denetimlerini artırdı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Son 24 saatte ilçeye 25 bin araç giriş yaptı. Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetim yaptı. Bu kapsamda, ekipler tarafından trafik yönünden araçlar sorgulanırken, asayiş yönünden de narkotik köpeği 'Tina'nın' desteğiyle aramalar yapıldı. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Jandarma Komutanı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek katıldı. Protokol heyeti kontrolü yapılan araçlarda halkın bayramını kutladı ve trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Yarımada genelinde açık olan 294 oteldeki doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğu belirtildi. Öte yandan, Milas-Bodrum Havalimanı iç hatlarından ise 14 ek uçuş seferinin yapılacağı belirtildi.

664 GÜVENLİK PERSONELİ BAYRAMDA GÖREVLİ

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "Son 1 gün içerisinde 25 bin araç giriş yaptı. Tatil süresi içerisinde yaklaşık 100 bine yakın misafir bekliyoruz. 294 otelimiz şu an itibarıyla açık yaklaşık yarıya yakın doluluk kapasitesi var. Bugün uygulama noktasında yolculuk yapan vatandaşlarımızın bayramını kutladık ve denetimleri gerçekleştirdik. Bayram süresi boyunca polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz olmak üzere 664 personel ve 157 ekibimiz görev alacaklar. Bodrum'un yazı olduğu kadar kışı da güzel, tüm misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

