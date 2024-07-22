Bodrum açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yelkenli teknede ve lastik botta toplam 75 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.

22.07.2024 13:23
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince, İtalya rotasında bulunan yelkenli teknede 19'u çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta ise 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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