Bodrum açıklarında fiber teknede 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında fiber teknede 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen, 2 şüpheli yakalandı

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Muğla Bodrum açıklarında fiber teknede 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, Sahil Güvenlik ve Bodrum İlçe Emniyet ekiplerince yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında fiber tekne içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, fiber teknedeki 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
Sahil Güvenlik3. SayfaGüncelGöçmenBodrumÇocukMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum açıklarında fiber teknede 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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