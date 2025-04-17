Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Kumbahçe'de Saha Çalışmaları Gerçekleştirdi

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek için gerçekleştirdiği saha çalışmalarına Kumbahçe Mahallesi'nde devam etti.

Başkan Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve Kumbahçe Mahalle Muhtarı Zehra Bilgin ile Paşatarlası mevkiinden başladığı saha çalışmasında Kumbahçe Halk Plajı, Halikarnas İskelesi, Kumbahçe Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi'nden Azmakbaşı'na kadar incelemelerde bulunarak vatandaşlarla ve esnafla fikir alışverişinde bulundu.

Gelen talep ve önerileri dinleyen Mandalinci, ilgili konuları başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle paylaşarak taleplerin giderilmesi için çalışmalara başlanmasını istedi.

Mandalinci, kadın ve çocuklarla ilgili belediyenin pozitif ayrımcılıkla talepleri yerine getirdiğini belirterek, çocuklardan gelen park düzenlemesi ve okullarına kale direği talebinin hemen hayata geçirilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Esnafa iyi bir sezon dileğinde bulunan Mandalinci, yaz sezonunun yaklaşmasıyla saha ziyaretlerini sıklaştıracağını da sözlerine ekledi.