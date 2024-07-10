Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kızılağaç ve Çiftlik Mahallelerinde Vatandaşları Dinledi - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kızılağaç ve Çiftlik Mahallelerinde Vatandaşları Dinledi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerinde vatandaşları dinleyerek sorunları hakkında bilgi aldı. Başkan Mandalinci, halkın sorunlarının giderilmesi için çalışacaklarını belirtti.

10.07.2024 10:56  Güncelleme: 12:11
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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahalle ziyaretlerine Kızılağaç ve Çiftlik'te devam ederek, vatandaşları dinledi.

Türkbükü, Gölköy, Gümbet, Bitez ziyaretlerinin ardından Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerinde de denetim ve incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, önceliğin halkın sorunlarının giderilmesi olduğunu ve bu doğrultuda tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretlerde Başkan Tamer Mandalinci'ye, Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, Kızılağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Su ve kanalizasyon hattı çalışmaları başta olmak üzere çeşitli konularda vatandaşlara bilgilendirme yapan Mandalinci, Gerenkuyu Mevkii'nde de incelemeler yaptı. Çiftlik Mahallesi'nde ise Bodrum Belediye AŞ bünyesinde hizmet veren Yalı Restorant'tan başladığı ziyaretinde halk plajında bulunan tatilcilerle ve çalışan personelle sohbet ederek bölgede el işi stantlarının açılacağı yerde de incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşların sıkıntılarının ivedilikle giderilmesi için girişimlerde bulunacağını, ilgili bakanlıklarla iletişime geçerek bölgedeki tüm çalışmalar hakkında bilgi verileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kızılağaç ve Çiftlik Mahallelerinde Vatandaşları Dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kızılağaç ve Çiftlik Mahallelerinde Vatandaşları Dinledi - Son Dakika
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