Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Kumbahçe Mahallesi'nde saha ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Kumbahçe Mahallesi'nde saha ziyareti gerçekleştirdi

Başkan Mandalinci, Kumbahçe Mahallesi'ndeki işletmeleri ziyaret ederek sorunları tespit etti ve düzenlemelerin yapılmasını istedi.

07.05.2024 12:36  Güncelleme: 12:46
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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Mahallesi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi.

Mandalinci, işgaliye komisyonu, ilgili birim müdürleri, Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Zehra Bilgin ile Kumbahçe sahil şeridinde bulunan işletmeleri ziyaret etti. İncelemelerde bulunarak sorunları yerinde tespit eden Mandalinci, esnafın talep ve şikayetlerini dinledi, ilgili birim amirleriyle görüşerek düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını istedi.

Başkan Mandalinci, "Vatandaşlarımızın sahilden rahatlıkla yararlanabilmesi için sahil şeridindeki işletmelerimizden bazı düzenlemeler isteyeceğiz. İşgaliyeler konusunda değerlendirmeler yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz de daha sık denetimler yaparak esnafımızın ve vatandaşlarımızın huzurunu ve mutluluğunu sağlayacak" dedi.

Başkan Mandalinci'nin ziyareti sonrası yapılan planlamalar doğrultusunda sahil şeridindeki işletmelerin masa ve sandalyeleri en az 3 metre geriye çekilerek vatandaşların sahili rahatlıkla kullanması sağlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Kumbahçe Mahallesi'nde saha ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Kumbahçe Mahallesi'nde saha ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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