Bodrum Belediyesi 10 Bin 850 Sosyal Destek Kartı Dağıttı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi 10 Bin 850 Sosyal Destek Kartı Dağıttı

Bodrum Belediyesi 10 Bin 850 Sosyal Destek Kartı Dağıttı

Bodrum Belediyesi, sosyal yardım programı kapsamında 2024 yılında ilçe genelinde 10 bin 850 sosyal destek kartı dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Başkan Tamer Mandalinci, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun refah seviyesini artırmak için projeler geliştirdiklerini ifade etti.

19.11.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, sosyal yardım programı kapsamında bu yıl ilçe genelinde 10 bin 850 sosyal destek kartı dağıttı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu, dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ilçelilere destek olmaya devam ediyor. Ekipler, yıl boyunca 2 bin 700 ihtiyaç sahibi vatandaşın başvurusunu alırken, hane ziyaretlerinde bin 70 kişiyle birebir görüşme sağladı.

2024 yılında toplam 10 bin 850 sosyal destek kartı dağıtan Sosyal Hizmetler Bürosu; çeşitli ayni yardımlarda bulunurken bin 38 bebek bezi, 456 hasta bezi, 18 bebek maması ve 557 su deposu temini sağladı. Eğitim destekleri kapsamında ise 520 öğrenciye kırtasiye paketi verildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ellerinden geldiğince destek olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın nerede ihtiyacı varsa orada olacağız"

"Toplumun refah düzeyini artıracak projeler üretmeyi ve vatandaşlarımıza yardım ederek onların hayatlarına dokunmayı önemsiyoruz. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin mutluluğunu ve yaşam kalitesini ön planda tutuyor; ekonomik sıkıntıların yükseliş gösterdiği günümüzde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için çaba harcıyoruz. Belediyemizin göz ardı edilemeyecek öneme sahip birimi olan Sosyal Hizmetler Büromuzda yapılan özverili çalışmaları yakından takip ediyorum. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan bu önemli birimimizde çalışan, emek veren, halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla çabalayan tüm personele teşekkür ederim. Bodrum Belediyesi olarak vatandaşlarımızın okulda, evde, işte nerede ihtiyacı varsa bizler orada olacağız."

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu'na ulaşmak için 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezi veya 0 (252) 319 44 48 numaralı Sosyal Hizmetler Bürosu aranabilecek.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Yerel Yönetim, Bodrum, Güncel, Yaşam, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi 10 Bin 850 Sosyal Destek Kartı Dağıttı - Son Dakika

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