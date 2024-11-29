Bodrum Belediyesi, Çevre Kirliliğine Cezalarla Yanıt Verdi

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, çevreyi kirleten ve dere yataklarına kaçak döküm yapan şahıs ve firmalara toplamda 194 bin TL cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi, çevreyi kirletenlere ve dere yataklarına kaçak döküm yapanlara yönelik denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevre kirliliğine sebep olan şahıs ve firmaları tespit ederken, geçen hafta içerisinde Gümbet Mahallesi Erguvan Sokak'ta kaldırıma hafriyat ve çeşitli atıklar bırakan firmaya 30 bin lira, Yalıkavak Mahallesi 6339 Sokak'ta bulunan dere yatağına inşaat atığı döken firmaya 4 bin lira, Koyunbaba Mahallesi 6477 Sokak'ta kaçak döküm yaparak bir evin su basmasına neden olan firmaya 60 bin lira, Yeniköy Mahallesi 1077/3 parsel yanındaki dere yatağına toprak ve taş atıkları atanlara da 100 bin lira olmak üzere toplamda 194 bin lira cezai işlem uyguladı.

"Kenti temiz tutmak hem vicdani hem de toplumsal görevimiz olmak zorundadır"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevre ve doğa temizliğinin önemine dikkat çektiği açıklamasında, "Gerek doğal güzellikleriyle gerekse tarihiyle Bodrum'un bölgenin hayranlık uyandıran kentlerinden biri olduğu hepimizin malumudur. Böyle talep gören ve göz kamaştıran bir kenti temiz tutmak hem vicdani hem de toplumsal görevimiz olmak zorundadır. Biz de sorumluluklarımız gereği çevre kirliliğine sebep olan kişi ve firmaları tespit ediyor, kanuni yaptırımlarımızı uyguluyoruz. Bu konuda karalılığımızı sürdürecek, temiz bir Bodrum yaratmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.