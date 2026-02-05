Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi

05.02.2026 10:19  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla Sıfır Atık Eğitim Programları düzenliyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde üç etap halinde planlanan programla toplam 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Sıfır Atık Eğitim Programları düzenliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çevre mühendisi ve teknikerler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde üç etap halinde planlanan programın ilk iki etabında toplam 41 okulda 2 bin 650 öğrenciyle bir araya gelindi.

Eğitimlerin son durağı, Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu oldu. Öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmada, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yapılabilecekler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bodrum Belediyesi, ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek üçüncü etap eğitimleriyle toplam 5 bin öğrenciye çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:23
İspanya Kral Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
İspanya Kral Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:57
N’Golo Kante’nin yıllar önceki ’’Beşiktaş’’ videosu yeniden gündemde
N'Golo Kante'nin yıllar önceki ''Beşiktaş'' videosu yeniden gündemde
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:16:59. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.