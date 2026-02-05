Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Sıfır Atık Eğitim Programları düzenliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çevre mühendisi ve teknikerler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde üç etap halinde planlanan programın ilk iki etabında toplam 41 okulda 2 bin 650 öğrenciyle bir araya gelindi.

Eğitimlerin son durağı, Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu oldu. Öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmada, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yapılabilecekler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bodrum Belediyesi, ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek üçüncü etap eğitimleriyle toplam 5 bin öğrenciye çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor.