Bodrum Belediyesi Engelli Vatandaşlara Akülü Sandalye Desteği Sunuyor

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından belediyeye başvuran engelli vatandaşların sosyal incelemelerinin yapılmasının ardından akülü sandalye bakım-onarım, tamirat ve tadilatını, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yapıyor.

Bodrum Belediyesi, engelli vatandaşlara akülü sandalye bakım ve onarım desteği sağlıyor. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle engelli vatandaşların talebi karşılanıyor.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediyenin önemli hizmetlerinden biri olan sosyal yardımlara devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Engeller, paylaştıkça azalacaktır"

"Belediye ekiplerimiz, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza akülü sandalye bakım, onarım desteği sağlarken aynı zamanda da belediyemiz aracılığıyla duyarlı vatandaşlarımız tarafından bağışlanan akülü araçları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamalarında kolaylık sağlamak isteyen duyarlı ve hayırsever vatandaşlarımızın Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu ile iletişime geçmesini istiyoruz. Engelli bireylerimizin hayatına dokunmak hepimize mutluluk veriyor. Engeller, paylaştıkça azalacaktır."

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu'na ulaşmak isteyen vatandaşlar, "444 00 48" numaralı Çağrı Merkezi'ni ve 0 (252) 319 44 48 numaralı Sosyal Hizmetler Bürosu'nu arayabilecek.