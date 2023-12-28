Bodrum Belediyesi Engellilere Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor

Bodrum Belediyesince engellilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla bu yıl 6 akülü sandalye, 2 özel yapım sandalye ve 1 akülü skuter alımının yapıldığı belirtildi.

Arızalı engelli araçlara da bakım, onarım ve parça alım desteği yapıldığı, toplam 574 engelli birey ile 511 yatağa bağımlı vatandaşın sağlık kuruluşlarına transfer işleminin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Engelli ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da tıbbı malzeme desteğinde de bulunulduğu ifade edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ekiplerin tüm gücü ve özverisiyle dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaya özen gösterdiklerini dile getirdi.