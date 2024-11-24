Bodrum Belediyesi Fırtına Nedeniyle Acil Müdahale Ekiplerini Güçlendirdi

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, ilçede fırtına dolayısıyla yaşanan olumsuzluklara müdahale etti. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ekiplerin nöbet ve devriyelerini sıklaştırarak olaylara anında müdahale edeceklerini belirtti.

Fırtına nedeniyle Bodrum Belediyesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve yaşanan olumsuzluklara müdahale edebilmesi için devriye ve nöbet sistemi uyguladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından nöbet tutan ekipler, devriye görevi gerçekleştiren zabıta ekipleri ile vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirerek olumsuzlukları giderdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince devrilen ağaç ve kırılan ağaç dallarına da müdahale edildi. Gece saatlerinden bu yana Dirmil, Yalıkavak, Gümüşlük, Yokuşbaşı, Bahçelievler, Cevat Şakir, Kumbahçe, Umurça, Türkbükü ve Geriş mahallelerinde 13 olaya müdahale eden ekiplerin nöbeti, 25 Kasım Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edecek.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kış mevsiminin yoğun yaşandığı bu günlerde dikkatli ve tedbirli olmanın önemine değinerek belediye ekiplerinin havanın sert ve rüzgarın etkisini şiddetli gösterdiği günlerde nöbet ve devriyelerini sıklaştırarak olaylara anında müdahale edeceklerini belirtti.