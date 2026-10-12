Bodrum Belediyesi, Moğolistan\'dan gelen 17 kişilik heyete kent temizliğini anlattı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da kent temizliği alanında faaliyet gösteren bir şirketin 17 kişilik heyetini ağırladı. Ziyarette akıllı atık yönetimi, geri dönüşüm, teknik ekipmanlar ve turizm sezonunda artan nüfusa yönelik temizlik uygulamaları ele alındı.

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da kent temizliği alanında faaliyet gösteren özel bir şirketin yönetici ve çalışanlarından oluşan 17 kişilik heyet, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Bodrum genelinde yürütülen kent temizliği sistemleri, teknik ekipmanlar, araç filosu ve kullanılan teknolojilere ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Ayrıca, iki ülke arasındaki belediyecilik ve çevre temizliği uygulamaları da değerlendirildi.

Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik ve teknik personel tarafından ağırlanan Moğolistan heyetiyle; akıllı atık yönetimi, geri dönüşüm çalışmaları ve turizm sezonunda artan nüfusa yönelik uygulanan programların detayları ele alındı.

Ulan Batur'dan gelen sektör temsilcileri de Moğolistan'da yürüttükleri temizlik faaliyetlerine ilişkin deneyimlerini aktardı. Görüşmelerin ardından heyet, Konacık Kademe'de bulunan temizlik operasyonlarında kullanılan teknik araç ve ekipmanları inceledi.

Heyet, gösterilen konukseverlik ve paylaşılan teknik detaylar için Bodrum Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.