Bodrum Belediyesi\'nden Akyarlar Mahallesi\'ne Emlak Tahakkuk Servisi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi'nin Akyarlar Mahallesi'ndeki ek hizmet binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Emlak Tahakkuk Servisi açılıyor.
Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kapsamındaki iş ve işlemler Akyarlar Mahallesi'nde bulunan ek hizmet binasında yapılabilecek. Bölgedeki ihtiyacı büyük ölçüde karşılaması hedeflenen hizmet binasında vatandaşlar, evrak kayıt, emlak beyanı ve vezne işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Akyarlar Mahallesi Atatürk (Akyarlar) Caddesi No 271/2 adresinde bulunan ek hizmet binası, 2 Mayıs Perşembe günü (yarın) faaliyete geçecek. Vatandaşlar, detaylı bilgiye 444 00 48'den ulaşabilecek.
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