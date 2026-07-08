Bodrum Belediyesi'nden Bitez Yalısı'nda Kapsamlı Temizlik Çalışması - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Bitez Yalısı'nda Kapsamlı Temizlik Çalışması

08.07.2026 09:50  Güncelleme: 10:52
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Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez Yalısı'nda iki gün boyunca sabah erken saatlerde 5 araç ve 15 personelle kapsamlı temizlik yaptı. Çevre dostu deterjan kullanılan çalışmalarda bakım onarım ihtiyaçları da giderildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü kapsamlı temizlik çalışmalarına Bitez Yalısı'nda devam etti.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mesaisine Bitez Yalısı'nda devam etti. İki gün boyunca sabah 05.30 ile 08.00 saatleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 5 araç ve 15 temizlik personeli görev aldı. Çalışmalar kapsamında Bitez Yalısı hattı, sahile bağlantı sağlayan ara sokaklar ile Şah Caddesi'nde kapsamlı temizlik yapıldı.

Çalışmalarda yol ve kaldırımlar süpürülürken, sahil yürüyüş yolu ise biyolojik olarak parçalanabilir, çevre dostu deterjan kullanılarak temizlendi.

Çalışmalar sırasında sahil hattı ve çevresinde tespit edilen bakım ve onarım ihtiyaçları da ilgili birimlere iletildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bildirilen eksikliklere aynı gün müdahale ederek gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Kapsamlı temizlik çalışmalarını Bitez Mahalle Muhtarı Seda Dönen Özgüçlü de yerinde takip etti.

Bodrum Belediyesi'nin mahallelerde planlı şekilde sürdürdüğü kapsamlı temizlik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Bodrum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Bitez Yalısı'nda Kapsamlı Temizlik Çalışması - Son Dakika

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