Bodrum Belediyesi'nden "Gezen Tartı Projesi" ile Sağlıklı Yaşama Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum Belediyesi'nden "Gezen Tartı Projesi" ile Sağlıklı Yaşama Destek

25.01.2026 10:46  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz vücut analiz hizmeti sunacak 'Gezen Tartı Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile katılımcılar, sağlık verilerine ulaşabilecek ve kişisel sağlık hedefleri için öneriler alacak.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak amacıyla "Gezen Tartı Projesi"ni hayata geçirdi.

Sosyal belediyecilik kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından yürütülecek Gezen Tartı Projesi ile vatandaşlara ücretsiz vücut analiz hizmeti sunulacak.

Katılımcılar, proje aracılığıyla vücut yağ oranı, kas kütlesi, metabolizma hızı ve ideal kilo gibi sağlık açısından önemli verilere kolayca ulaşabilecek.

Analizler, Sağlık Hizmetleri Bürosu bünyesinde görev yapan diyetisyen tarafından yapılacak ve ardından vatandaşlara kişisel sağlık hedeflerine yönelik öneriler sunulacak.

Projenin ilk durağı Mumcular, Gölbaşı ve Karaova mahalleleri olacak. Mumcular Düğün Salonu'nda 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde 10.30 ile 15.30 saatleri arasında Mumcular, Gölbaşı ve Karaova mahalle sakinleri hizmetten faydalanabilecek.

Bodrum Belediyesi, sağlıklı yaşam bilincini artırmak için projeyi ocak, şubat ve mart ayı boyunca diğer mahallelere de taşıyacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden 'Gezen Tartı Projesi' ile Sağlıklı Yaşama Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

13:13
Kesik baş cinayetinde yeni detaylar Ümraniye’de öldürüp Şişli’ye götürmüşler
Kesik baş cinayetinde yeni detaylar! Ümraniye'de öldürüp Şişli'ye götürmüşler
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 13:58:13. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nden "Gezen Tartı Projesi" ile Sağlıklı Yaşama Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.