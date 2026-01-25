Bodrum Belediyesi'nden "Gezen Tartı Projesi" ile Sağlıklı Yaşama Destek

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak amacıyla "Gezen Tartı Projesi"ni hayata geçirdi.

Sosyal belediyecilik kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından yürütülecek Gezen Tartı Projesi ile vatandaşlara ücretsiz vücut analiz hizmeti sunulacak.

Katılımcılar, proje aracılığıyla vücut yağ oranı, kas kütlesi, metabolizma hızı ve ideal kilo gibi sağlık açısından önemli verilere kolayca ulaşabilecek.

Analizler, Sağlık Hizmetleri Bürosu bünyesinde görev yapan diyetisyen tarafından yapılacak ve ardından vatandaşlara kişisel sağlık hedeflerine yönelik öneriler sunulacak.

Projenin ilk durağı Mumcular, Gölbaşı ve Karaova mahalleleri olacak. Mumcular Düğün Salonu'nda 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde 10.30 ile 15.30 saatleri arasında Mumcular, Gölbaşı ve Karaova mahalle sakinleri hizmetten faydalanabilecek.

Bodrum Belediyesi, sağlıklı yaşam bilincini artırmak için projeyi ocak, şubat ve mart ayı boyunca diğer mahallelere de taşıyacak.